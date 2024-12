Secoloditalia.it - Il doloroso addio dell’Ape all’Italia: per motivi ambientali la Piaggio produrrà il veicolo in India

L’Ape saluta l’Italia dopo 76 anni: dal 2025 in poi lailsolamente in. Dal 1948 fino al 2024 la produzione di questo mezzo di trasporto ha segnato l’immaginario del nostro Paese. Ma secondo le nuove normative per la sicurezza e l’ambiente, sarebbe troppo costoso continuare la venditaanche in Italia adattandosi alle regole anche in base al volume degli articoli prodotti. Lo stabilimento di Pontedera convertirà le linee di fabbricazione, per costruire nuovi trasporti più popolari sul mercato. L’aziendaavrebbe già annunciato la propria decisione ai rappresentanti sindacali secondo quanto riportato dall’Adnkronos. Ilrappresenta una parte della storia novecentesca che se ne va, a causa di un triste provvedimento di riconversione industriale: eppure c’è chi in Europa invoca a gran voce il Green Deal.