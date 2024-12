Ilveggente.it - Gratta e vinci, regole stravolte: ce n’è una che non vale più

Leggi su Ilveggente.it

, fortunato e coraggioso: ha riscritto daccapo ledel gioco d’azzardo.Un po’ per mancanza di fiducia nei confronti del prossimo, un po’ per evitare che le persone pretendano di avere una piccola parte del bottino, condividere la notizia della propriata con gli altri non è mai stata una grande idea. E lo sanno bene molti giocatori del passato che hanno raccontato, anni dopo essere stati baciati dalla fortuna, di essere stati presi di mira da malintenzionati e non solo.: ce n’è una che nonpiù (Instagram) – Ilveggente.itAlla luce di queste storie, chi è venuto dopo ha sempre fatto tesoro di una certa regola, aurea ma non scritta, che conviene in effetti tenere sempre bene a mente. Non è il caso, fatta eccezione per determinate situazioni, di sbandierare ai quattro venti certe informazioni, perché un bel po’ di rischi potrebbero profilarsi, nel caso lo si faccia, all’orizzonte.