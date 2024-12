Lapresse.it - Ginnastica ritmica, Malagò su presunti abusi: “C’è volontà di una parte di riaprire le indagini”

“Mi sembra, in base alle nuove indicazioni emerse, che ci sia ladi unadi faril caso in termine di giustizia sportiva relativamente aisubiti, ma non entro nel merito della valutazione. C’è anche in conclusione l’aspetto legato al percorso penale”. Così il presidente del Coni, Giovanni, a margine dei premi Coni-Ussi 2024, in merito alla richiesta di riapertura dellesportive, avanzata dalle ginnaste Anna Basta e Nina Corradini, suiverbali e psicologici nellaitaliana.Il caso, aperto dalle loro segnalazioni nel 2022, si era chiuso sul piano sportivo con un’ammonizione per la Ct dell’Italia Emanuela Maccarani e sul piano penale con l’archiviazione. Dopo le sue dichiarazioniha poi precisato che incontrerà in settimana il presidente della Federazioned’Italia, Gherardo Tecchi, per altri appuntamenti istituzionali, e gli eventi potrebbero essere l’occasione anche per affrontare la questione.