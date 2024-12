Tvplay.it - Galliani bussa in casa Milan, lo ha chiesto a Ibra: affare per gennaio

I rapporti trae Monza sono ottimi. I due club potrebbero presto effettuare un nuovo accordo di calciomercato. I dettagli.Per anni Adrianoè stato un dirigente e storico volto dele fa parte sicuramente di un pezzo di storia del club rossonero. Ora il dirigente del Monza vede ilcome avversario ma più volte ha ribadito che non si tratta di un avversario, e resterà per sempre una parte del suo cuore.in, lo haper(Lapresse) TvPlaySiache Monza hanno finora trovato diverse difficoltà, il club rossonero è ancora lontano dalle posizioni di vetta mentre il Monza è in piena zona retrocessione e sta attuando finora una stagione piuttosto complicata. L’avventura dello scorso anno sembra ben lontano e la società vuole accontentare Nesta e regalargli il prima possibile ulteriori rinforzi per il mercato.