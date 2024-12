Anteprima24.it - FOTO/ Paperdi Caserta, blitz a Chieti: bianconeri sempre avanti, ottimo esordio di Giorgi

Tempo di lettura: 4 minutiLaJuve2021 torna alla vittoria in trasferta, che mancava dalla prima giornata, sbancando il PalaTricalle dicon una gara condotta in testa per tutti i quaranta minuti di gioco. Solo per pochi minuti dell’ultimo periodoè riuscito a ridurre il divario sotto la doppia cifra, mantenuta costantemente daini che hanno raggiunto il massino vantaggio sul +22 a metà del secondo periodo con una tripla di D’Argenzio. Buono l’del neo-bianconero, autore di 9 punti ma, soprattutto, di una buona presenza sotto canestro (8 rimbalzi di cui 4 offensivi).L’inizio dellaè stato quello di un preciso orologio svizzero con Ricci autore dell’8-0 con cui ihanno preso il largo, facendo circolare benissimo la palla in attacco ed aggredendo in difesa costringendo i padroni di casa a restare a secco per quasi tutti i primi 3’ di gioco.