Lanazione.it - Firenze in 12 scatti per il calendario solidale

, 2 dicembre 2024 - La danza di due gabbiani con vista Ponte Vecchio, una mamma e la figlia che guardano fuori dalla finestra immaginando il loro futuro, i disegni dei bambini “appesi” come panni al sole, una coppia di anziani che ammira la città da piazzale Michelangelo. Sono alcune delle foto che raccontano “La Bellezza dell’Anima” die scandiscono i 12 mesi del 2025, nelpromosso da Fondazione Solidarietà Caritas Ets, Caritas diocesanae Rotary Club, Young Caritas, Rotaract Clube Interact Club. Il progetto non è solo un omaggio alla città, ma anche uno strumento di solidarietà: i proventi delle vendite saranno infatti destinati alla Casa di Accoglienza San Paolino, un luogo di rinascita per donne, famiglie e persone in difficoltà.