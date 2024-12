Secoloditalia.it - Degrado Capitale a Tor Cervara, dopo il rogo nell’insediamento rom. FdI: “Gualtieri non pervenuto” (video)

A una settimana dall’incendio, il capannone dell’ex istituto poligrafico tra Tore La Rustica, nella periferia Est di Roma, una vera e propria favela che era occupato da famiglie di etnia rom, sprigiona ancora fumi. Per monitorare la situazione, questa mattina, una delegazione di Fratelli d’Italia ha effettuato un sopralluogo davanti allo stabile.Tor: la visita di FdI sul luogo delAll’iniziativa hanno partecipato il Capogruppo di FdI in Campidoglio, Giovanni Quarzo, il Consigliere del V Municipio e vice presidente della federazione romana di FdI, Daniele Rinaldi, il Capogruppo in IV Municipio Luca Scerbo Polverato e Piergiorgio Benvenuti , Responsabile Ambiente FDI di Roma con il suo vice, Giovanni Neto.“Invitiamo l’amministrazione ad attivarsi rapidamente per dar seguito al progetto di riqualificazione di quell’area – ha detto il Capogruppo in Campidoglio di FdI, Giovanni Quarzo – e ad interrompere la spirale diche sta travolgendo Roma a causa dell’inerzia della amministrazione di centrosinistra”.