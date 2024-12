Metropolitanmagazine.it - Chi è Zeudi Di Palma, la Miss nuova concorrente del GF: carriera e fidanzato

Disarà unadel Grande Fratello 2024. Ha 23 anni, originaria del quartiere di Scampia a Napoli, vincitrice del titolo diItalia nel 2021, entrerà nella Casa del Grande Fratello nella puntata di oggi, lunedì 2 dicembre.Diha mosso i primi passi nel mondo della moda a 12 anni, quando ha partecipato come modella all’evento Le Vele. Ha anche lavorato come maschera al teatro San Carlo e si è diplomata al liceo scientifico. Dopo aver vinto la fascia diNapoli, nel 2021 è arrivata al concorso diItalia, che l’ha incoronata vincitrice, con una cerimonia che è stata rimandata al 2022 a causa del Covid. Nel 2022 ha debuttato in tv al fianco di Enrico Papi nel programma Mediaset Big Show, che l’ha fatta conoscere a un pubblico sempre più ampio.