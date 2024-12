Brain rot è la parola dell’anno per Oxford Cosa significa la marcescenza del cervello e cosa c’entra con i social

Leggi su Open.online

Contenuti senza senso che si susseguono ininterrotti sotto il dito che scrolla sullo schermo dello smartphone. Laper l’Dictionary è «rot». Letteralmente «del». Il prestigioso dizionario britannico definiscerot come: «Il presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona. Spesso considerato il risultato del consumo eccessivo di materiale (in particolare di contenuti online) considerato banale o poco stimolante».«rot parla di come usiamo il nostro tempo libero»La locuzione esiste da centinaia d’anni. Il primo uso registrato dall’Dictionary risale al 1854, nel libro Waden di David Thoreau. Ma al giorno d’oggi il suoto ha assunto una connotazione ben precisa, illustrata dal presidente diLanguages, Casper Grathwohl: «rot parla di uno dei pericoli percepiti della vita virtuale e di come stiamo usando il nostro tempo libero.