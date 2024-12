Quotidiano.net - Brain Rot: cosa significa la nuova parola inglese approvata dall’Oxford English Dictionary

Leggi su Quotidiano.net

Londra, 2 dicembre 2024 – L’Oxfordha ‘benedetto’ ladel 2024: si tratta del termine "rot". E' un neologismo prodotto dal mondo di internet e degli smartphone che indica una sindrome del "cervello marcio" o "putrefatto" dovuta alla sovraesposizione ai social media, in particolare ai contenuti di bassa qualità. L'annuncio, ripreso dai media britannici, è arrivato nelle scorse ore, come ogni anno a inizio dicembre. L'Oxford University Press ha rilevato che la diffusione del termine è aumentata del 230% tra il 2023 e il 2024, in particolare come modo per esprimere la preoccupazione per le conseguenze sulle persone del continuo utilizzo dei social. "Rappresenta uno dei maggiori pericoli percepiti della vita virtuale e del modo in cui utilizziamo il nostro tempo libero", ha detto Casper Grathwohl, presidente di Oxford Languages.