Sport.quotidiano.net - Basket, ancora una sconfitta in serie C per la Pallacanestro Femminile Pisa

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 dicembre 2024 –unaper la, nella settima giornata del campionato diC, ad Altopascio, sul campo della U.S. Capannori. In un match in cui le difese hanno decisamente prevalso sugli attacchi, come attesta il 32-27 finale, le ragazze di Stefano Zari sembrano almeno aver ritrovato lo spirito di squadra, come dimostrano l’intensità e la lotta profuse fino all’ultimo istante, in un una partita caratterizzata da troppi errori da sotto e da fuori, che non hanno permesso alla squadra di prevalere su un’avversaria largamente alla propria portata, almeno per quanto visto in campo. Per molti tratti dell’incontro le due compagini hanno infatti gareggiato nello sbagliare di più, non soltanto nelle conclusioni, ma anche nei passaggi, con palle perse in modo inspiegabile.