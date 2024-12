App Intesa San Paolo ko conti in tilt

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 Inaccessibili internet banking e app diSandalle prime ore del mattino. Non accerditati stipendi e pensioni.Molti i disservizi e i disagi. Icorrenti sono inaccessibili. L'Istituto bancario rende noto di aver individuato "un problema dalle prime ore del mattino e ha fatto scattare il piano di risoluzione. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi". Il disservizio "non riguarda la totalità dei clienti, ma solo parte degli accessi", sostiene la Banca.