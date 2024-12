Zonawrestling.net - WWE Survivor Series: Bron Breaker ineluttabile, distrugge anche Sheamus e Kaiser

Leggi su Zonawrestling.net

Un triple threat match intensoIn un match a tre di altissimo livello,Breakker è riuscito a mantenere l’Intercontinental Championship controe Ludwigdopo 14 minuti di battaglia. La vittoria è arrivata grazie a una devastante Spear ai danni di.La dinamica del matchL’incontro è iniziato conche ha cercato di evitare lo scontro diretto, mentre Breakker ehanno dato vita a uno scambio di colpi.ha tentato di sfruttare una sedia come vantaggio, ma si è ritrovato vittima di un’alleanza temporanea tra i suoi avversari.La battaglia fuori dal ringIl match si è spostato all’esterno, dove i tre si sono affrontati in una serie di spot spettacolari, incluso un momento in cui Breakker si è lanciato dall’apron su entrambi gli avversari, facendoli finire oltre il tavolo di commento.