Oasport.it - Volley femminile, Conegliano si laurea Campione d’inverno. Egonu e Antropova guidano Milano e Scandicci

Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per la decima giornata della Serie A1 diha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, ha infilato l’undicesima affermazione consecutiva e da imbattuta si ètassacon largo anticipo: otto punti di vantaggio sue nove susono sufficienti per essere certe del primario al termine del girone d’andata. Lesse d’Europa e d’Italia si sono imposte in una grande classica della pallavolo tricolore, trascinate dall’opposto Isabelle Haak (16 punti) e dalle schiacciatrici Gabi (13) e Khalia Lanier (11), al centro Cristina Chirichella (6) e Marina Lubian (5). Tra le fila di Novara, che resta al quarto posto, si sono distinte Mayu Ishikawa (13) e Sara Bonifacio (8).