Vanoli | Potevamo fare di più contro il Napoli

Il tecnico del Torino analizza la sconfitta e parla degli obiettivi per il futuroUn match difficile, ma con margini di miglioramentoIl Torino ha ceduto alal termine di una partita in cui, secondo il tecnico Paolo, ci sarebbero stati spazi permeglio. “Abbiamo affrontato una grande squadra, ma nei momenti finali della partita avremmo dovutodi più, soprattutto negli ultimi 15 minuti”, ha dichiarato l’allenatore granata nella conferenza stampa post-partita. “Avevamo la possibilità di entrare più spesso in area e di essere più incisivi. Dispiace per le poche occasioni create, visto l’impegno che abbiamo messo in campo. Sono arrabbiato perchéqualcosa in più.”: Lo spogliatoio è consapevole della situazioneha poi risposto alle domande sulla condizione psicologica della squadra, soprattutto in vista delle prossime partite.