Donnapop.it - Ultimo dedica una canzone dolcissima al figlio Enea: ecco il testo del brano

diventerà papà del suo primofra pochissimo e nel frattempo torna nel mondo della musica con una nuova: ilto al piccolo, che non è ancora nato.Di recente i fan del cantante di San Basilio hanno immaginato chefosse diventato finalmente padre, per via di una storia pubblicata da Jaqueline Luna Di Giacomo, la sua fidanzata incinta. In realtà ben presto è stato svelato l’arcano: sebbene il primodella coppia non sia ancora nato, entrambi si sentono già genitori.La nuovadisi chiama La parte migliore di me ed èta proprio alche arriverà a breve; il nome del bimbo, come sappiamo, è stato reso noto per errore da Antonello Venditti, che durante una puntata di Domenica In ha svelato di essere in attesa anche lui della nascita del piccolo.