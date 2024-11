Piperspettacoloitaliano.it - Troppa pubblicità su Canale 5, perché le fiction Mediaset sono in crisi negli ascolti tv

Tutto è legittimo e gli spot pubblicitari in tvfondamentali per il mantenimento di una rete televisiva. Ancora di più per, che vanta il suo essere televisione libera e non ha un canone Rai da pagare. Detto questo, molti telespettatori si lamentano sempre di più dellasu5, soprattutto durante la trasmissione delleche non a casodi nuovo inditv.LeinditvDalle 21.30 alle 23.50, la durata esatta della trasmissione ognisu5, si intercorrono in media 8-10 spot pubblicitari di breve-media durata. Alcuni superano addirittura i 5 minuti, portando via i telespettatori dal. Non c’è nessuna statistica esatta a riguardo, e spesso l’insuccesso delle serie tvdipendono anche da un giudizio negativo del pubblico.