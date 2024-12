Ilnapolista.it - Torino-Napoli, formazione ufficiale: Conte conferma gli ultra-titolarissimi

, formazioni:gliNessuna novità nelladel: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All..Gli undici per sfidare ilpic.twitter.com/AzCDPJKuul—Football Club (@FC1906) December 1, 2024, ovviamenteto KvaratskheliaKvaratskhelia, è tutto fermo: ilvuole la clausola di 120 milioni (Repubblica)Scrive Repubblica con Pasquale Tina:Kvara sperava di voltare pagina subito con la Roma, ma nella ripresa è apparso un po’ stanco tanto cheha dato spazio a Neres, apparso in netta crescita e molto vicino al gol del 2-0. Kvaratskhelia adesso punta alper contribuire alla vittoria e restare in vetta alla classifica.