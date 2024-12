Ilrestodelcarlino.it - Sciortino, diritto di ascolto: "La musica fa bene al cuore. Haydn il mio gran finale"

Alle 17 il celebre pianista Oraziosuonerà a Nonantola nell’ambito del programma di ’Note di passaggio’ per l’Autunnole Nonantolano che la scorsa settimana ha visto la memorabile esibizione di un altro talento siciliano del pianoforte, Alberto Chines. Gli Amici delladi Modena presenteranno infatti il concerto diper solo pianoforte al Teatro Troisi (ingresso libero, posti a esaurimento). Si tratta di una selezione di brani decisamente variegata oltre che di difficile esecuzione. È stato un anno importante per Orazio, pianista siciliano di origini e milanese di fatto. Acclamato dalla critica e dal pubblico come eccezionale esecutore di un repertorio vastissimo, direttore d’orchestra, docente al Conservatorio di Brescia e concertista nei più importanti teatri del mondo (primo tra tutti il Teatro alla Scala di Milano), ha vinto il premio come Compositore dell’Anno all’International Classical Music Awards 2024.