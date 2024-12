Oasport.it - Sci di fondo, Jessie Diggins vince la 20 km tl mass start di Ruka. Anna Comarella 39ma in Coppa del Mondo

Si chiude la prima tappa delladel2024-2025 di sci di: a, in Finlandia, nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea, are è la statunitense, che precede la svedese Ebba Andeon e le norvegesi Heidi Weng e Therese Johaug. L’unica italiana in gara,, termina.Prima parte di gara con il gruppo tirato dalla norvegese Therese Johaug, con la statunitensesempre sulle sue code: il ritmo dettato porta ad una lenta ma inesorabile selezione da dietro che riduce sempre di più la consistenza del gruppo di testa, facendo perdere contatto anche all’azzurra.Al primo intermedio con punti bonus didel, però,mette gli sci davanti a quelli di Johaug, conquistando 15 punti contro i 12 della norvegese, anche se non si assiste ad un vero e proprio cambio di ritmo, tanto che il gruppo delle battistrada resta composto da 24 atlete, mentreè 37ma, molto attardata.