Sanremo 2025, in gara il producer Shablo insieme ai rapper Guè, Tormento e Joshua

Intra i Big del Festival diil produttorea Guè,Il pluripremiato artista, produttore, talent scout e manager italo-argentino, che con le sue intuizioni e la sua sensibilità musicale ha plasmato la scena urban italiana per come la conosciamo oggi, parteciperà al 75esimo Festival di: sarà incon il brano che anticiperà il suo nuovo album in uscita nel.In bilico tra ricerca delle radici e continua innovazione,unisce 3 personalità assolute dell’urban italiano e 3 generazioni a confronto: l’amico di sempre, leggenda del rap italiano e uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano Guè, uno dei pionieri del genere in Italiaa ben 24 anni dall’ultima partecipazione acon i suoi Sottotono e, la nuova scommessa con influenze di sonorità innovative come il contemporary R&B, già presente in diversi brani urban italiani.