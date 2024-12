Liberoquotidiano.it - "Quando lo accetteremo?". Immigrazione, la "soluzione" di Fiorella Mannoia: porte spalancate a tutti

Da tempo una delle paladine della galassia progressista, si parla della rossa - di chioma -, la cantante un tempo molto vicina ai grillini e ora alla sinistra, in generale. Soltanto pochi giorni fa, la cantante si era lanciata in una clamorosa intemerata con toni catastrofisti. "Questa sinistra barcolla, ecco perché i fascisti avanzano. Dobbiamo fare una riflessione seria, abbiamo perso l'identità avvicinandoci a questo cavolo di centro". E i "fascisti" ovviamente sarebbero quelli al governo. Insomma, il solito menù di banalità, di allarmi ipertrofici. Eè tornata a parlare nel salottino, altrettanto rosso, di In altre parole, il programma condotto il sabato sera su La7 da Massimo Gramellini. Tra i temi trattati, quello dell'e dell'integrazione, il tutto nei giorni caldissimi delle rivolte al Corvetto di Milano.