Pista Lunga Coppa del Mondo di Pechino | podio per Daniele Di Stefano terzo in mass start

Leggi su Ilfaroonline.it

Al National Speed Skating Oval di(Cina) si è conclusa la terza tappa delladel2024-25 di pattinaggio velocità su. Sei le competizioni andate in scena nella giornata di domenica 1° dicembre. Le gare-bis dei 500 metri, lee le team sprint. Questi i risultati conseguiti dagli italiani impegnati.DIVISION-ANellamaschile,Di(Fiamme Oro) ha conquistato il secondoconsecutivo dopo quello ottenuto a Nagano. Il venticinquenne laziale è arrivato a sprintare per la vittoria assieme ad Andrea Giovannini (Fiamme Gialle). Alfine, i due azzurri si sono attestati rispettivamente in terza e quarta posizione, superati solo dall’olandese Bart Hoolwerf e dal belga Bart Swings.Nella medesima gara femminile, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) si è classificata al quarto posto per la seconda tappa consecutiva.