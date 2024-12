Metropolitanmagazine.it - Nicoletta Mantovani, chi è la seconda moglie di Luciano Pavarotti: “Lasciò la moglie per me, fu uno scandalo internazionale”

Nel 1993, a 24 anni non ancora compiuti,comincia a lavorare nello staff di. A lungo indicata da molti come la segretaria e assistente del grande tenore, quando nel 1996 la relazione fra i due viene resa pubblica, lapuò muoversi più liberamente anche dal punto di vista lavorativo. In particolar modo la donna diviene l’organizzatrice, insieme allo stesso, del& Friends, il celebre evento musicale benefico tenuto a Modena dal 1992 al 2003, per sostenere cause umanitarie. Come poi reso ufficialmente noto, nel corso della manifestazione molti dei duetti tra il Maestroe gli artisti di estrazione pop-rock sono stati frutto di suggerimenti e mediazioni fra lae l’ospite di turno. Nel corso della sua vita la donna si è sempre impegnata per mantenere vivo il ricordo e l’arte di– scomparso nel 2007 – collaborando a eventi musicali, speciali televisivi e film dedicati al tenore.