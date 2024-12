Mattia Furlani vince l’Oscar di World Athletics

Leggi su Sportface.it

il ‘Men’s Rising Star 2024’, il premio Oscar per il miglior atleta emergente su scala globale assegnato da. Primo successo di sempre per un italiano come atleta dell’anno. L’azzurro ha conquistato, a soli 19 anni, il bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo, l’argento ai Mondiali indoor di Glasgow e l’argento agli Europei di Roma. Atleti dell’anno in campo assoluto lo sprinter Letsile Tebogo (Botswana), oro olimpico dei 200 metri, e l’olandese Sifan Hassan, campionessa a cinque cerchi della maratona. Premiati anche Sydney McLaughlin-Levrone (Usa) per la pista, lo svedese Armand ‘Mondo’ Duplantis e l’ucraina Yaroslava Mahuchikh per i concorsi, l’etiope Tamirat Tola per le gare su strada, mentre la Rising Star al femminile è l’etiope Sembo Almayew.