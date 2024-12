Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano rifiuta la patta e accetta una posizione leggermente inferiore

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:17 La mossa che, pochi minuti fa, ha fatto guadagnare aun notevole credito tra gli appassionati, in maniera molto visibile. E anche paradossale, visto che si trattava di una mossa non completamente ottimale.Moment of the whole Match so far.taking unbelievable risk.but has just won the psychological battle I feel.#pic.twitter.com/6lhelAVxRi— Raghav (@sportsgeek007) December 1,12:15 Né l’una né l’altra:gioca 28. De5 per cercare di non dare tanto spazio alla Donna nera, il problema è che adesso arriverà logicamente l’attacco con Tfe8 con buone probabilità.12:14 Adesso chissà sesemplicemente metterà in sicurezza il Re o proverà ad andare contro a2.12:12 Vale la pena rimarcare una cosa:, 18 anni, che non vuol saperne di ripetere lain situazione