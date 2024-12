Lanazione.it - L’atmosfera del Natale: accese le luminarie. Il messaggio del Vescovo

Massa Carrara, 1 dicembre 2024 – Uno spettacolo che ci porta direttamente neldel. Massa e Carrara hanno le loronatalizie. L’accensione è avvenuta ieri in piazza Aranci e nella città del marmo, con la presentazione dell’albero in piazza Duomo un’installazione site specific di Vincenzo Marsiglia. E oggi è la prima domenica di Avvento, una prima iniziativa di tante: alle 18 ci sarà la celebrazione del Vespro e alle 18.30 la messa presieduta dalMario Vaccari in Cattedrale, dedicata ai catechisti ed ai membri di associazioni e movimenti cattolici. Nella lettera Pastorale ilha sottolineato l’importanza della Chiesa in questo periodo storico: “Carissimi, inizia il tempo di Avvento. L’anno liturgico è “luogo e tempo” che ci rivela il Mistero di Cristo e la sua presenza nel nostro esistere nel mondo attraverso la Chiesa, la comunità dei credenti che è sacramento di salvezza per tutta l’umanità (non dimentichiamolo!).