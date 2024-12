Romadailynews.it - La storia di Brice Di Dio, un pellegrino arrivato a Roma in compagnia del suo chihuahua e un asino bianco

Qualche giorno fa sono andati virali dei video sui social che ritraevano le immagini di un uomo che camminava per le strade diindi une un, un pazzo? Assolutamente no. Chi è veramente?L’uomo in questione si chiamaDi Dio ed è unfrancese, partito il 9 luglio 2023 da Puy en Velay con l’obiettivo di giungere a Compostela, passando prima per Gerusalemme edove èieri 30 novembre.Ha lasciato tutto, i suoi vincoli finanziari, come l’appartamento, per lanciarsi su questo nuovo cammino con una grande fiducia sia nella Provvidenza di Dio, che in quella del cammino e nei molteplici incontri fatti durante il viaggio. Il tutto dopo aver parlato con diverse ambasciate francesi, dopo aver valutato i pro e i contro di tale progetto, dopo aver riflettuto sui rischi dovuti alle situazioni geopolitiche di alcuni paesi attraversati.