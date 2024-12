Oasport.it - Jannik Sinner comanda la classifica dei Pressure Points: implacabile nei punti caldi, ranking dominato

svetta in testa alATP al termine di questa stagione ricca di trionfi, tra sui spiccano i due Slam (Australian Open e US Open) e le ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino è il numero 1 del mondo con 11.830all’attivo e un vantaggio di 3.915 lunghezze nei confronti del tedesco Alexander Zverev, ma primeggia anche nelElo che considera il peso degli avversari incrociati durante il proprio cammino (in questo caso precede lo spagnolo Carlos Alcaraz).svetta anche nelladei, stilata in maniera ufficiale dalla ATP prendendo in considerazione le percentuali di palle break convertite, le palle break salvate, i tiebreak vinti e i set decisivi. Il 23enne ha concluso l’annata agonistica con il punteggio di 259,4 e ha preceduto ampiamente il russo Daniil Medvedev (252,4) e l’australiano Jordan Thompson (246,9).