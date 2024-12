Quifinanza.it - In Volkswagen è sciopero in tutte le fabbriche, protesta senza precedenti in Germania

A partire da lunedì 2 dicembre, letedesche dellasi fermeranno per uno. È questo il primo passo di una mobilitazione che il sindacato metalmeccanico IgMetall preannuncia come “la battaglia contrattuale collettiva più dura cheabbia mai conosciuto”.L’obiettivo è quello di contrastare il piano di ristrutturazione del gruppo automobilistico, che prevede la chiusura di tre stabilimenti e migliaia di licenziamenti.La crisi diLa decisione dellosegue il fallimento di tre round di trattative tra il sindacato e la dirigenza della. In gioco c’è il futuro di 120.000 lavoratori del marchio principale, il più colpito dal piano di risparmio. L’intero gruppo, che inconta 10 stabilimenti e circa 300.000 dipendenti, è al centro di una trasformazione difficile ma considerata necessaria per affrontare una crisi che sta cambiando il volto del settore automobilistico.