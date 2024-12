Serieanews.com - I migliori figli d’arte ancora in attività: un paio di loro non li conoscete ancora

Leggi su Serieanews.com

Daniel Maldini fa magie contro il Como: vi raccontiamo iinoggi. Con qualche sorpresa. Anche nel derby contro il Como Daniel Maldini ha dato qualche saggio della sua indubbia classe, che ha fatto innamorare due big come Nesta e Spalletti. Giocate sopraffine, su tutte un colpo di tacco “no look” in pieno recupero, che ha messo Milan Djuric davanti alla porta.Haaland e Maldini sono solo due nomi di questa lista (Foto: Ansa) – serieanews.comInsomma, Daniel Maldini sta sbocciando, e questo sembra ovvio. I numeri non gli dannoragione visto che finora ha totalizzato solo una rete in campionato ma più passano le partite più sembra che il giovane Maldini abbia tutte le carte in regola per fare come papà, passato molto presto da “o di Cesare” a “Paolo Maldini”.