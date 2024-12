Inter-news.it - Graziani: «Fiorentina mentalmente libera. Inter quasi obbligata!»

Leggi su Inter-news.it

Oggi pomeriggio l’importante incrocio di Serie A fra. A poche ore dal match Francescoesprime il proprio parere sulle due squadre.SERENITÀ – Francesco, ospite della trasmissione XXL di SportMediaset, inquadra il momento dell’avversaria dell’: «Dopo un inizio un po’ difficoltoso Palladino ha cambiato assetto tattico ed è stato intelligente e molto bravo. La squadra ha risposto bene dal punto di vista tecnico con questo cambio e in più ha trovato in tanti calciatori maggiore serenità. Uno fra tutti Kean. Quest’ultimo ha trovato il sua habitat naturale perché è coccolato dal pubblico, dalla società, l’allenatore e i compagni si fidano di lui. Quindi gioca libero, senza nessuna preoccupazione e i risultati sono questi»., cosa aspettarsi in campo: parlaDIFFERENZE – Francescoprosegue, immaginando l’approccio delle due squadre: «Chi è l’avversaria diretta del Napoli? Ce n’è più di una ma se dovessi scegliere direi ancora l’