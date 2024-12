Ilgiorno.it - Fermata dei treni Monza Est, il dilemma delle rampe: “In ritardo da 20 anni”

Est, ladel Parco. Quella dei desideri. Che da vent’sono il chiodo fisso del quartiere Libertà. UnaStazione ferroviariaest attesa da oltre 20. Al momento è stato aperto soltanto il sottopasso ciclopedonale, attivo da quasi due. Venticinque metri di lunghezza di galleria sotto la ferrovia per collegare le due parti didivise dai binari tra via de Marchi e via Einstein. I cittadini della Consulta Libertà hanno incontrato l’assessora alla mobilità, Irene Zappalà e l’architetto Carlo Maria Nizzola, dirigente settore mobilità e trasporti, per sapere a che punto è la tanto attesa. La convenzione con Rfi sarà approvata martedì in Giunta, entro la fine dell’anno la firma. Per arrivare all’affidamento dei lavori ad agosto 2025. In termini pratici, salvo imprevisti, i primidovrebbero fermare aEst a gennaio del 2028.