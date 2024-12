Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA. L’Affrico per ripartire. Rischiatutto la Rondine

Per il campionato di, ieri si è giocato l’anticipo fra lo Sport Club Asta-Baldaccio Bruni (0-1), mentre oggi alle 14,30 si disputano le altre partite relative alla 13ª giornata con questo programma. Girone A Certaldo-Sestese (arbitro: Baldasseroni di Pistoia). Sestese priva di Matteo Giacomo e di Giuntini, mentre è tornato dal prestito Ivan Ciotola (Tuttocuoio) che Polloni può portare in panchina. Girone B Affrico-Colligiana (arbitro: Budriesi di Bologna). E’ un big-match importante chevuole capitalizzare per non perdere contatto dalla vetta. Sarà assente il difensore Rocchini squalificato; mentre la squadra senese deve risolvere qualche piccolo problema. Castiglionese-Scandicci (arbitro: Casola di Ozieri). Esame di maturità per lo Scandicci impegnato allo stadio "Giunti" di Omo Ponte a evitare la fuga alla capolista aretina.