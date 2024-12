Ilrestodelcarlino.it - Dolcesalato, ricorso respinto. Il bar pasticceria resta chiuso

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha rigettato ildel titolare del bardi Cesenatico contro un’interdittiva antimafia adottata dal prefetto Rinaldo Argentieri nel dicembre di un anno fa. Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale deve rimanere dunque valido il provvedimento prefettizio e di conseguenza anche l’ordinanza di chiusura, messa in atto dalla revoca della licenza di esercizio da parte del Comune di Cesenatico. I due provvedimenti sono stati adottati sulla base delle risultanze di una complessa attività istruttoria condotta dal Gruppo interforze antimafia operativo all’interno della Prefettura, nell’ambito della quale sono emersi tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nei confronti dell’impresa in questione. Il barsituato in piazza Comandini nel centro di Cesenatico era statoall’inizio della scorsa primavera nell’ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle indagini sulle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna.