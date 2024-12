Anteprima24.it - Detenuto prende a morsi agente in carcere a Benevento

Tempo di lettura: 1 minutoUnextracomunitario affetto da problemi psichiatrici ha preso aun poliziotto penitenziario neldi. Lo rende noto il Consipe. L’ aggressione risale a ieri. Prima dell’ aggressione, che ha visto vittime tre agenti, il carcerato ha mandato in pezzi l’arredo della camera di pernottamento. Per due dei tre si è reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere: la prognosi è stata di 10 giorni e 20 giorni. Secondo quanto riferiscono il segretario regionale Consipe Campania Tommaso De Lia e la sua vice Pina Razzano “gli eventi critici neldisono all’ordine del giorno, parlare di sicurezza con mancanza di personale e di strumenti è pura utopia, nonostante tutte le aperture trattamentali poste in essere dal direttore delche probabilmente non hanno funzione deterrente ad episodi del genere”.