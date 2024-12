Danimarca apre a debito comune in Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.19 Svolta della, paese storicamente ascritto al gruppo dei 'frugali' più attenti al controllo dei conti. La prima ministra Mette Frederiksen si dice pronta a supportare sia nuovo, sia più aiuti di stato a sostegno della difesa e della competività dell'Unione in confronto ad Usa e Cina. Rispetto alle sfide del futuro "Non vedo come riusciremo a finanziare il tutto con i fondi" attuali ha detto in una intervista. Senza ingenti investimenti "Perderemo semplicemente influenza".