Rompipallone.it - Dalla Juventus al Napoli: clamoroso scippo di De Laurentiis

Leggi su Rompipallone.it

Ilinizia a muovere i primi passi in vista del mercato di gennaio: gli azzurri puntano allo storico leader bianconeroIlsi prepara a rinforzare la rosa in vista del calciomercato invernale, con un obiettivo chiaro: dare ad Antonio Conte rinforzi di qualità ed esperienza per restare ai vertici del campionato fino alla fine. C’è un reparto su tutti in cui il mister azzurro vorrebbe essere accontentato: quello difensivo, che nonostante l’inizio eccezionale di Buongiorno e la ripresa di Rrahmani, risulta essere ancora incompleto vista la scarsa affidabilità dei sostituti.Tra i nomi caldi spicca quello di un ex fedelissimo di Allegri, che prima dell’approdo di Thiago Motta sulla panchina bianconera era un vero e proprio pilastro in fase difensiva. Con il cambio allenatore, però, le gerarchie si sono rinnovate: l’ex allenatore del Bologna non ha fatto prigionieri, dando spazio a chi ritiene congeniale al suo stile di gioco, anche a costo di relegare ai margini leader storici dello scorso ciclo della Vecchia Signora.