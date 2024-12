Liberoquotidiano.it - "Cosa ci manca". Romano Prodi non si risparmia: altra frecciata a Schlein e Pd

Un messaggio che sembra suonare la sveglia a Ellyquello di. Premettendo che "il governo certamente sta perdendo consensi", l'ex presidente del Consiglio lancia unaa Pd e compagni: "Però - tuona a Che Tempo Che Fa - ciancora un'opposizione articolata e forte e finché non si ha l'alternativa il governo non governa ma esiste". Nello studio di Fabio Fazio sul Nove,torna su quella che definisce un'alternativa credibile. Per raggiungerla "serve un programma che non sia solo negare quello che altri fanno ma preparare le novità di cui abbiamo bisogno". E ancora: "La riforma sanitaria è stata fatta nel '78, io allora ero un promettente giovane ministro. Ora la dobbiamo rinnovare. Bisogna proporre, non solo dire 'vogliamo soldi in più' ma occorre rinnovare anche il tessuto del funzionamento della sanità".