Thesocialpost.it - Carlos Tavares lascia Stellantis: le dimissioni anticipate scuotono il colosso automobilistico

Leggi su Thesocialpost.it

TORINO –, amministratore delegato di, ha rassegnato le, sorprendendo il mondo dell’automotive. La decisione, comunicata nella serata di oggi dopo un consiglio di amministrazione straordinario, accelera i tempi rispetto a quanto previsto dal piano aziendale. Il manager portoghese avrebbe dovuto restare in carica fino all’inizio del 2026, alla naturale scadenza del contratto.Il produttore, nato dalla fusione tra FCA e PSA nel 2020, aveva già annunciato due mesi fa l’intenzione di avviare un processo di transizione per il dopo-. Tuttavia, l’improvviso anticipo alimenta interrogativi sui motivi della scelta. Secondo fonti interne, i poteri saranno temporaneamente trasferiti a un comitato esecutivo interno, guidato dal presidente di, John Elkann, in attesa della nomina del nuovo CEO.