Cannavaro | Inter squadra più attrezzata in Serie A Poi un’altra!

L’ex calciatore Fabioha espresso il suo punto di vista in merito alla corsa scudetto, indicando l’come favorita per il successo finale.LA SITUAZIONE – L’occupa attualmente la seconda posizione nella classifica dellaA, insieme ad altre tre squadre tra cui la prossima sfidante rappresentata dalla Fiorentina. Il club nerazzurro viene da 5 successi nelle ultime 6 gare, con un solo gol preso nelle ultime 5 uscite. Contro i Viola, ci si aspetta una partita attenta e solida, considerando quanto possa essere pericoloso lasciare eccessivo spazio agli uomini offensivi di Raffaele Palladino.sulla corsa scudetto:e non soloIL RAGIONAMENTO – Sulla lotta al vertice, che coinvolge anche l’, si è espresso il pallone d’oro del 2006 Fabio. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate a Sport Mediaset: «Per me, l’resta lapiùper la vittoria del campionato, come si evince anche dai risultati conseguiti in Champions League.