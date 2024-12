Bundesliga 2024 2025 Eintracht Francoforte a -4 dal Bayern | 4-0 all’Heidenheim

Leggi su Sportface.it

Prosegue il grande cammino dell’, che nella dodicesima giornata dellaha vinto 4-0 in casa dell’Heidenheim confermandosi così al secondo posto solitario in classifica. Gli uomini di Toppmoller hanno condotto la gara fin dai primi minuti, grazie al gol di Marmoush al 22?, per poi chiudere i conti in avvio di ripresa con le reti di Chaibi e ancora di Marmoush che è così salito a quota 13 gol dall’inizio del campionato. Nel recupero c’è tempo anche per il poker, a calarlo è Ekitike. Crisi nera per i padroni di casa, alla quinta sconfitta nelle ultime sei giornate e sempre più fermi nella zona retrocessione. Con questa vittoria invece l’accorcia a -4 sulla capolistaMonaco, fermata ieri dal Borussia Dortmund sull’1-1.In apertura di pomeriggio è arrivato anche il successo del Magonza, che ha regolato 2-0 l’Hoffenheim.