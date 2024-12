Donnapop.it - Antonella Mosetti denuncia la violenza che ha subito in quanto donna, ma il web la deride: i fatti

Leggi su Donnapop.it

, nota showgirl e influencer, ha recentemente suscitato un acceso dibattito sui social, prendendo spunto dalla Giornata Mondiale contro lasulle Donne. In un post che ha fatto discutere, hato quella che lei stessa definisce una forma dilegata al suo allontanamento dalla televisione italiana.ha spiegato che la sua “disoccupazione televisiva” sarebbe riconducibile alla sua scelta di aprire un account su OnlyFans, la piattaforma che permette a creator e contenuti esclusivi di monetizzare. Secondo, il fatto che abbia scelto di lavorare su questa piattaforma online rappresenta un ostacolo per la sua carriera in tv. Ma la suaha suscitato molte perplessità, soprattutto per il modo in cui ha collegato la situazione allasulle donne.