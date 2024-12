Altro pastrocchio grillino è scandalo mascherine | 12 miliardi di euro buttati

Cityrumors.it - Altro pastrocchio grillino, è scandalo mascherine: 1,2 miliardi di euro buttati

Dopo il reddito di cittadinanza, incombe ungrave papocchio sui Ciquestelle e sulla gestione dei soldi per leche giacciono nei magazziniEnnesimoa firma Cinquestelle. Dopo i soldiper il Superbonus, il reddito di cittadinanza, con tanti che ne hanno approfittato senza averne diritto, adesso sui grillini si abbatte anche la malagestione delle, è: 1,2di(Ansa Foto) Cityrumors.itErano un elemento fondamentale durante il Covid, ma qualcuno ha ordinato talmente tantee pagato fornitori in eccesso, pur essendoci altre aziende con contratti regolari, che ora ce ne sono quasi un miliardo che giacciono nei magazzini, pronte ad essere buttate perché scadute e non più utilizzabili.