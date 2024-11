Napolipiu.com - Ventura sicuro: “Milan e Juve fuori dalla corsa scudetto. La lotta sarà tra Napoli e Inter”

L’ex commissario tecnico della Nazionale ha analizzato il momento degli azzurri e la prossima sfida contro il Torino.Giampierovede unaa tre squadre.venuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex CT ha analizzato il prossimo match tra Torino e, soffermandosi poi sul lavoro di Antonio Conte e sulle ambizioni tricolori degli azzurri.“La sfida di domenica è molto delicata per il Torino, squadra alla portata del”, ha esordito. “I granata sono in grande difficoltà, con soli 4 punti nelle ultime 8 partite. La perdita di Zapata ha creato un trauma non solo tecnico, ma anche psicologico. Ho osservato il Toro due volte quest’anno e ho notato serie difficoltà”.Sul cammino dele il lavoro di Conte, l’allenatore ha precisato: “Se gli azzurri sono primi nonostante alcuni limiti, è un segnale molto positivo per il futuro.