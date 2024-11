Lanazione.it - Tc Prato, missione Puglia. Sfida per guardare lassù

Il sogno promozione per il Tcfemminile parte dalla. Domani a partire dalle 10 è prevista la gara di andata della finale play off di serie A2 contro l’Apem Copertino. Il team capitanato da Claudia Romoli, dopo aver vinto il girone con sei vittorie su sei, dovrà cercare un risultato positivo per poi confermarsi a(domenica 8 dicembre sui campi di via Firenze) e salire direttamente in A1. "Potrò scegliere di schierare la formazione migliore perché ho a disposizione Tatiana Pieri, Viola Turini, Beatrice Ricci e Lucrezia Stefanini, oltre alle due straniere Cristina Dinu e Irene Burillo - spiega Claudia Romoli -. L’Apem Copertino già incontrato nel girone ha una giocatrice come Andreea Amalia Rosca molto forte sia in singolare che in doppio. Giocheremo sul veloce e la squadra è pronta e determinata a fare risultato per poter giocare il ritorno in vantaggio".