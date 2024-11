Secoloditalia.it - Solidarietà bipartisan a Ventola. La Russa: “Ricorda la strage di Primavalle”. Attenti ai cattivi maestri

Un dinamica drammatica quella dell’attentato notturno (per fortuna senza feriti) all’europarlamentare di FdI Francesco. Quella benzina sull’uscio della sua abitazione a Canosa di Pugliatristemente ladidel 1973, anni di piombo. Nell’attentato persero la vita i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, morti arsi vivi mentre cercavano di trovare scampo buttandosi dal balcone della loro casa che andava in fiamme.è riuscito a scampare al peggio. “Sono contento che la mia famiglia stia bene”, ha detto il parlamentare dopo l’attentato incendiario subito nella notte. “Non è stata una notte facile e lo spavento rimane. Non voglio fare congetture, confido nell’attività investigativa e inquirente che saprà individuare i responsabili. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno dimostrando la loro vicinanza”.