Lettera43.it - Siccità in Sicilia: sindaci dell’Ennese occupano la diga Ancipa, chiusa la condotta per Caltanissetta

Leggi su Lettera43.it

È guerra per l’acqua in. Idi Troina, Gagliano Castelferrato, Cerami, Nicosia e Sperlinga, Comuni nella parte nord della provincia di Enna che dipendono esclusivamente dallaper l’approvvigionamento idrico, hanno occupato l’area del potabilizzatore del bacino artificiale che si trova sui monti Nebrodi, bloccando laversoe San Cataldo.I: «Noi da qua non ci muoveremo»«Avevamo avvisato la cabina di regia che se non avesse staccato il collegamento verso i paesi del nisseno lo avremmo fatto noi. E lo abbiamo fatto. Abbiamo chiuso laversoe San Cataldo», ha dichiarato il parlamentare regionale e componente della giunta comunale di Troina Fabio Venezia. «Chiediamo che la cabina di regia convochi qui, a Troina, una riunione.