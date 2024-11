Sport.quotidiano.net - Rugby, il Rovigo batte in rimonta 28-26 i campioni d’Italia del Petrarca Padova

, 30 novembre 2024 – Ideldopo aver dominato per sessanta minuti il match giocato questo pomeriggio al Memo Geremia, cedono alnegli ultimi venti minuti di gara. Una vittoria sul filo del rasoio per i Bersaglieri rodigini che allo scadere realizzano la meta della vittoria con Vaccari (nominato player of the match) trasformata dal piede di Thomson che fissa il risultato sul 26-28. Vittoria con bonus che vale per i rossoblu la prima posizione della classifica: con 27 puntiscavalca Viadana (25), atteso domani a Colorno. Gioia più grande non poteva esserci per la Femi Czche si aggiudica così il 180simo derbye anche l’Adige Cup, trofeo che le due squadre si contendono dal 2012. Il tutto davanti alle telecamere di Raisport, con lo stadio Memo Geremia soldout, mille spettatori presenti.