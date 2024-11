Ilrestodelcarlino.it - Natale Capitale a Pesaro, 6mila in piazza. L’albero s’accende con un boato e il videomapping incanta

, 30 novembre 2024 – Unagremita di gente, quasipersone, le luci, gli addobbi e, come per magia, l’accensione del: nella serata, infatti, l’evento più atteso delha preso vita, lasciando tutti quanti i cittadini estasiati con il naso all’insù. La manifestazione ha preso piede con i saluti istituzionali, per poi passare la parola all’orchestra del maestro Roberto Molinelli, la quale ha proposto una splendida esibizione del “Guglielmo Tell“, di Gioacchino Rossini, in versione rock. Tanti gli applausi per la performance, interrotti solamente dall’avvio di un’altra “esibizione”: quella del palazzo delle Poste. Nella sua facciata, infatti, sulle note della “Gazza Ladra”, sempre del compositore pesarese, sono state trasmesse le immagini che caratterizzano la nostra città: ovviamente, in primo luogo, non poteva non esserci il simbolo di2024, seguito da una bellissima immagine del teatro Rossini che, come se si fosse al suo interno, ha aperto i drappi rossi, rivelando le meravigliose decorazioni di que luogo.